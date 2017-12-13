Немецкая пресса оценила российскую Lada Vesta

Берлин, 13 декабря. Обозреватель немецкого таблоида Die Welt полагает, что автомобиль российского концерна «АвтоВАЗ» Lada Vesta неплохо выглядит в соотношении цена и качество.

В этом году владельцами данной модели в Германии стали 2188 человек.

По словам эксперта, основным достоинством Vesta стала ее обзорность, потому что едва ли можно найти автомобиль в данной категории, в котором при повороте можно зафиксировать почти все «преграды».

Немецкие водители считают российский автомобиль очень достойным и фактически основным конкурентом Dacia Duster, пишет «Ньюинформ».

Что касается плюсов автомобиля, то это просторный салон, комфортные кресла, а также большой багажник. Но также в машине есть минусы, отмечает эксперт.

Например, когда машина разгоняется до 180 километров в час, можно почувствовать дискомфорт, а при автоматической коробке передач скорости переключаются не молниеносно.

Сообщается, что цена Vesta в Европе составляет 13 тысяч евро.