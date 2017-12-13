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Немецкая пресса оценила российскую Lada Vesta
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    Немецкая пресса оценила российскую Lada Vesta

    10:23  13 Декабря 2017  /обновлено: 10:23  13 Декабря 2017
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    Немецкая пресса оценила российскую Lada Vesta

    Берлин, 13 декабря. Обозреватель немецкого таблоида Die Welt полагает, что автомобиль российского концерна «АвтоВАЗ» Lada Vesta неплохо выглядит в соотношении цена и качество.

    В этом году владельцами данной модели в Германии стали 2188 человек.

    По словам эксперта, основным достоинством Vesta стала ее обзорность, потому что едва ли можно найти автомобиль в данной категории, в котором при повороте можно зафиксировать почти все «преграды».

    Немецкая пресса оценила российскую Lada Vesta

    Немецкие водители считают российский автомобиль очень достойным и фактически основным конкурентом Dacia Duster, пишет «Ньюинформ»

    Что касается плюсов автомобиля, то это просторный салон, комфортные кресла, а также большой багажник. Но также в машине есть минусы, отмечает эксперт.

    Немецкая пресса оценила российскую Lada Vesta

    Например, когда машина разгоняется до 180 километров в час, можно почувствовать дискомфорт, а при автоматической коробке передач скорости переключаются не молниеносно.

    Сообщается, что цена Vesta в Европе составляет 13 тысяч евро.

    Автор: Дана Балан
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    #экономика #германия #автоваз #автомобили #lada vesta #die welt #dacia duster
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