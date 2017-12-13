Эксперт прокомментировал доклад ООН о нарушении прав человека на Украине: «Запад явно недоволен»

Организация Объединенных Наций (ООН) выпустила доклад о правах человека на Украине, в нем упоминаются изощренные пытки, грабежи, ущемление прав национальных меньшинств. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Изощренные пытки

Заметим, что к работникам Службы безопасности Украины (СБУ) у правозащитников больше всего претензий, в том числе по пыткам, и по ущемлению свободы слова. Вот лишь некоторые отрывки из доклада:

«УВКПЧ (комиссия по правам человека, — Прим. ФАН) продолжало документировать случаи незарегистрированного содержания под стражей, когда до перевода в официальный следственный изолятор человека содержали без связи с внешним миром. Такая практика повышает вероятность пыток и жестокого обращения с целью получения признания»

«Во время допросов его пытали, поливая водой лицо, применяя электрический ток и избивая по спине и почкам. Его заставили подписать документы и сняли его признание на видеокамеру. 21 апреля 2015 г. его доставили в управление СБУ в Краматорске, где дали на подпись еще несколько документов. В ноябре 2015 г. он был признан виновным в терроризме».

«…двое мужчин в балаклавах совершили нападение на жертву у дверей его квартиры. Он выбежал на улицу, где два других человека ударили его по голове, душили, а когда он упал на землю, начали пинать ногами в голову».

«28 сентября 2017 группа вооруженных мужчин в камуфляже на внутреннем пункте пропуска забрала из автобуса гражданского мужчину и обвинила его в связях с вооруженными группами, основывая свои предположения на его фотографиях в соцсети. Его доставили в полицейский участок в Кременной, где заставили раздеться до нижнего белья и простоять два часа в холодной комнате, из которой выходили и входили люди. Его били, угрожали изнасилованием и передачей батальону Азов».

Кроме того, правозащитники отмечают, что президент Украины Петр Порошенко оказывает давление на судей. В стране грубые нарушения свободы слова, людей заключают под арест из-за репостов в соцсетях.

Удар по Порошенко

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН доклад ООН.

«То, что в официальном документе ООН говорится о таких нарушениях, — это явный кивок в сторону лично Петра Порошенко. Ведь резолюцию по Крыму приняли антироссийскую, якобы наша страна якобы ущемляет права крымчан. Это было благоприятно воспринято в Киеве. Но, видимо, накал страстей в американо-украинских отношениях набирает обороты, и Вашингтон до последнего держал в рукаве свой козырь. Что это значит для Украины в целом?

В первую очередь то, что ООН не готова мириться со сложившейся ситуацией. Раз уж в рамках собственной страны киевские власти проводят такую политику, то в Донбассе (на подконтрольной ВСУ территории, — Прим. ФАН) будет в разы хуже. Здесь пора задуматься о введении миротворцев на территорию всей Украины в целом. Во-вторых, подобные доклады неоднократно публиковала украинская оппозиция, находящаяся на территории Российской Федерации. Например, совсем недавно с подобной презентацией выступал бывший премьер-министр Николай Азаров. Вполне возможно, что были использованы и его материалы», — пояснил Антон Бредихин.

Кроме того, отметил эксперт, обвинить Россию в подтасовке фактов не получится. Доклад подготовлен непосредственно Западом, с чем придется смириться.

«Раз он вышел в подобном виде, то на Западе явно недовольны Киевом, сложившейся ситуацией и будут вмешиваться. Как? Хирургически, просто убрав нынешних руководителей и поставив новых. Война между НАБУ и ГПУ воспалила украино-американские отношения и ее итоги ничем хорошим для украинского руководства не кончатся», — резюмировал Антон Бредихин.

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что критическое отношение к Украине со стороны аппарата верховного комиссара ООН по правам человека не является какой-то сенсацией.