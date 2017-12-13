Суд приговорил двух участников теракта в Буденновске к 15 и 13 годам колонии

Ростов-на-Дону, 13 декабря. Двое членов банды Шамиля Басаева, участвовавшие в захвате заложников в Буденновске в 1995 году, приговорены к 15 и 13 годам колонии по решению Северо-Кавказского окружного военного суда.

Обоим предъявлены обвинения по статьям «Террористический акт», «Захват заложников», «Бандитизм» и «Незаконное хранение наркотических средств».

«Назначить Рамзану Белялову 15 лет лишения свободы, Магомеду Маздаеву — 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — постановил судья.

Маздаев и Белялов долгое время скрывались от следствия и были задержаны, соответственно, в декабре 2014-го в Волгоградской области и в июне 2015-го в Чечне.

Следствие установило, что данные преступники вместе с другими участниками банды террориста Басаева 14 июня 1995 года совершили нападение на город Буденновск в Ставропольском крае. Террористы захватили в заложники 1586 человек. В результате теракта погибли 129 человек, 317 получили ранения.