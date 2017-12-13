Транзит российского газа в Европу восстановлен после взрыва в Австрии

Вена, 13 декабря. Транзит поступающего из России природного газа восстановлен после серьезной аварии на газовом хабе около австрийского города Баумгартен-ан-дер-Марх. Об этом сообщила в среду компания Gas Connect.

«Мы смогли восстановить работу всех транзитных линий до полуночи вчера, и все эти линии работают на 100%», — приводит Bloomberg заявление управляющего директора австрийского газового оператора Гаральда Штиндля.

В руководстве компании подтвердили названную ранее полицией земли Нижняя Австрия версию о том, что взрыв на газовом хабе мог быть вызван технической неисправностью в оборудовании.

В ближайшие часы через крупнейший газовый терминал в Австрии будут возобновлены поставки российского газа в страны Европы — Германию, Италию, Словению, Хорватию и Венгрию.

Как ранее заявил глава Минэнерго Украины Максим Билявский, в течение суток после взрыва на газовом терминале в Австрии объем газового транзита через Украину сократился почти на четверть.