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Транзит российского газа в Европу восстановлен после взрыва в Австрии
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    Транзит российского газа в Европу восстановлен после взрыва в Австрии

    10:16  13 Декабря 2017  /обновлено: 10:18  13 Декабря 2017
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    Транзит российского газа в Европу восстановлен после взрыва в Австрии

    Вена, 13 декабря. Транзит поступающего из России природного газа восстановлен после серьезной аварии на газовом хабе около австрийского города Баумгартен-ан-дер-Марх. Об этом сообщила в среду компания Gas Connect.

    «Мы смогли восстановить работу всех транзитных линий до полуночи вчера, и все эти линии работают на 100%», — приводит Bloomberg заявление управляющего директора австрийского газового оператора Гаральда Штиндля.

    В руководстве компании подтвердили названную ранее полицией земли Нижняя Австрия версию о том, что взрыв на газовом хабе мог быть вызван технической неисправностью в оборудовании.

    Транзит российского газа в Европу восстановлен после взрыва в Австрии

    В ближайшие часы через крупнейший газовый терминал в Австрии будут возобновлены поставки российского газа в страны Европы — Германию, Италию, Словению, Хорватию и Венгрию.

    Как ранее заявил глава Минэнерго Украины Максим Билявский, в течение суток после взрыва на газовом терминале в Австрии объем газового транзита через Украину сократился почти на четверть.

     

    Автор: Валентин Меликов
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