Безвиз и высокая зарплата : почему украинцы массово едут в Бразилию

Бразилиа, 13 декабря. В Бразилии проживает порядка полмиллиона украинцев. Эксперты Expat Insider выяснили, что эта страна привлекает украинцев надеждой на хороший заработок и безвизовым режимом.

Бразилия входит в пятерку стран, где проживает большая украинская диаспора. Конфликт на востоке Украины, экономическая и политическая нестабильность в стране вынуждают украинцев бежать в Бразилию. По данным аналитиков Expat Insider, большинство приезжают как туристы без визы, а затем остаются в стране, рассчитывая на хороший заработок.

Однако без знания испанского, английского и соответствующих сертификатов, подтверждающих квалификацию, найти работу сложно. Многие трудоустраиваются нелегально, ждут миграционной амнистии (до десяти лет без права выезда из Бразилии). По словам руководителя украинского всемирного координационного центра Михаила Ратушного, мигранты стараются поселиться в крупных городах.

«Потомки тех, кто мигрировал в Бразилию еще 120 лет назад, сегодня наиболее компактно проживают в городе Прудентополис (штат Парана). Его называют украинской столицей Бразилии — 80% всех украинских мигрантов проживают там», — сказал Ратушный, его слова приводят украинские «Вести».

Заработать деньги можно в частном секторе — водителям, грузчикам, официантам платят всего несколько сотен долларов, рассказала бывшая жительница Тернополя Светлана Мажнова. Врачи, которые получили работу по федеральной программе, могут рассчитывать на $3 тыс. в месяц. Однако украинцы, у которых нет образования, идут рабочими на плантации сахарного тростника, фасоли и кукурузы. В городе устраиваются дворниками, мойщиками окон или посудомойками.

«Для любой специальности нужно будет сделать авторизацию документов, пересдавать на права, подтверждать диплом. Пока этого нет, могут взять разве что домработницей в семью или убирать офис на минимальную ставку 600–700 реалов», — пояснила украинка.

Женщины пытаются выйти замуж за бразильцев, чтобы улучшить материальное положение, мужчинам приходится идти на тяжелую работу. Если переехали в Бразилию всей семьей, то каждый пытается внести свою лепту в общий бюджет, не гнушаясь любого труда, добавляет Мажнова.