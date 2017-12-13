Путин повысил оклады федеральных чиновников

Москва, 13 декабря. С 1 января 2018 года оклад федеральных гражданских служащих РФ будет повышен в 1,04 раза. Соответствующий указ подписал накануне президент России Владимир Путин.

Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации. Согласно ему, со следующего года будут повышены зарплаты сотрудников МИД РФ, дипломатических представительств и консульств, а также представительств российского внешнеполитического ведомства на территории России.

Повышение окладов затронет большую часть чиновников. Кроме дипломатов, увеличат оклады сотрудников Кремля, аппаратов правительства, Совета Федерации и Государственной думы, служащих министерств, ведомств и их региональных подразделений, а также работников Конституционного и Верховного судов, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, прокуратуры, Следственного комитета и Счетной палаты.

Напомним, в понедельник в Минфине РФ сообщили, что в 2018 году на повышение зарплат бюджетников будет выделено 32,5 миллиарда рублей.