Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Доказательств нарушения Россией договора РСМД не существует — Захарова
Общество
Путин повысил оклады федеральных чиновников
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин повысил оклады федеральных чиновников

    16:05  13 Декабря 2017
    304

    Путин повысил оклады федеральных чиновников

    Москва, 13 декабря. С 1 января 2018 года оклад федеральных гражданских служащих РФ будет повышен в 1,04 раза. Соответствующий указ подписал накануне президент России Владимир Путин.

    Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации. Согласно ему, со следующего года будут повышены зарплаты сотрудников МИД РФ, дипломатических представительств и консульств, а также представительств российского внешнеполитического ведомства на территории России.

    Повышение окладов затронет большую часть чиновников. Кроме дипломатов, увеличат оклады сотрудников Кремля, аппаратов правительства, Совета Федерации и Государственной думы, служащих министерств, ведомств и их региональных подразделений, а также работников Конституционного и Верховного судов, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, прокуратуры, Следственного комитета и Счетной палаты.

    Напомним, в понедельник в Минфине РФ сообщили, что в 2018 году на повышение зарплат бюджетников будет выделено 32,5 миллиарда рублей.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #госслужащие
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть