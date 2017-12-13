Украинские СМИ выяснили, на что живет Саакашвили

Киев, 13 декабря. Михаил Саакашвили, по-видимому, живет на деньги, которые получает от созданных им благотворительных фондов. Такая информация следует из статьи, опубликованной на сайте украинских «Вестей».

Сообщается, что в во время заседания Печерского суда рядом с экс-президентом Грузии сидела его жена Сандра, которая не слишком часто бывает на Украине. Вместе с ней Саакашвили учредил несколько благотворительных фондов. Один из них, фонд SOCO, занимающийся помощью многодетным семья, малоимущим и детям-сиротам в Грузии, был создан еще в 1998 году. Как следует из бухгалтерских отчетов, представленных на сайте организации, в 2016 году SOCO получил 17 тысяч евро в качестве взносов, потратив при этом в два раза больше — около 35 тысяч евро.

Как рассказал руководитель Клуба независимых экспертов Грузии Сосо Цискаришвили, Михаил Саакашвили совсем не производит впечатление человека, нуждающегося в деньгах.

«Он всегда производил впечатление очень богатого человека. При этом никакого бизнеса у Саакашвили в Грузии нет. Его супруга и сейчас занимается благотворительностью, но в государственные проекты ее не допускают», — отметил Цискаришвили.

Отметим, что в декларации, которую заполнял Саакашвили, еще будучи главой Одесской области Украины, указано, что в его собственности находятся два земельных участка в Грузии, а также жилой дом. На счету в банке Societe General Саакашвили имел 57 тысяч долларов, еще 129 тысяч гривен он хранил в Ощадбанке. Жена опального политика, Сандра, указала в декларации квартиру в Грузии и 13 тысяч евро на счету в банке.

Еще одним обладателем вклада в европейской валюте в семье бывшего президента Грузии является сын Саакашвили, Николоз, которому принадлежат 35 тысяч евро на счету в банке ING.