Военный самолет Ан-72 вернулся из Сирии в Саратовскую область

Саратов, 13 декабря. Воздушное судно Ан-72 вернулось в Саратовскую область из Сирии, где его экипаж удачно справился с поставленными задачами. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что экипаж самолета прибыл на аэродром постоянной дислокации под Саратовом.

«Военные летчики выполнили перелет с аэродрома «Хмеймим» после успешного выполнения задач на территории Сирии», — говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее сообщалось, что участвовавшие в нанесении авиационных ударов по террористам ИГ1 (группировка запрещена в России) Ту-22М3 прибыли в Мурманскую область.

Глав российского государства в начале недели, выступая перед военными на российской базе «Хмеймим» в Сирии, отдал приказ о выводе группировки войск РФ из Сирийской Арабской Республики. Президент отметил блестящую работу ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.