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Военный самолет Ан-72 вернулся из Сирии в Саратовскую область
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    Военный самолет Ан-72 вернулся из Сирии в Саратовскую область

    10:01  13 Декабря 2017  /обновлено: 10:01  13 Декабря 2017
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    Военный самолет Ан-72 вернулся из Сирии в Саратовскую область

    Саратов, 13 декабря. Воздушное судно Ан-72 вернулось в Саратовскую область из Сирии, где его экипаж удачно справился с поставленными задачами. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ. 

    В оборонном ведомстве уточнили, что экипаж самолета прибыл на аэродром постоянной дислокации под Саратовом.

    «Военные летчики выполнили перелет с аэродрома «Хмеймим» после успешного выполнения задач на территории Сирии», — говорится в сообщении Минобороны России. 

    Ранее сообщалось, что участвовавшие в нанесении авиационных ударов по террористам ИГ1 (группировка запрещена в России) Ту-22М3 прибыли в Мурманскую область. 

    Военный самолет Ан-72 вернулся из Сирии в Саратовскую область

    Глав российского государства в начале недели, выступая перед военными на российской базе «Хмеймим» в Сирии, отдал приказ о выводе группировки войск РФ из Сирийской Арабской Республики. Президент отметил блестящую работу ВКС РФ. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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