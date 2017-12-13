Джабаров о решении Киева отменить все поезда в Россию: Это ускорит смену власти на Украине
По мнению Владимира Джабарова, первого зампредседателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента, это решение лишь ускорит смену власти на Украине, поскольку поезда, которые хотят снять, пользуются большим спросом у украинцев, приезжающих в Россию работать и учиться.
Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») обсуждают полное прекращение железнодорожного сообщения с Россией. В настоящее время несколько украинских пассажирских поездов следуют в Москву, еще один российский ходит в Кишинев из Москвы через украинскую территорию. Кроме того, есть грузовые поезда, курсирующие между Украиной и Россией.
По словам Омеляна, решение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией будет озвучено в 2018 году.
Как отметил в беседе с Федеральным агентством новостей первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, от решение «Укрзализныци» могут пострадать только жители Украины.
«Пассажирские поезда, следующие из Украины в Россию, ориентированы в первую очередь на украинцев. Россияне на Украину сейчас почти не ездят. Ездят только те, у кого там живут близкие родственники. Зато украинцы в Россию на поездах въезжают активно. В основном, это гастарбайтеры», — прокомментировал новость сенатор.
Владимир Джабаров напомнил, что в прошлом году в Россию приехали почти два миллиона украинцев, четверть из которых — на заработки. И действительно, по данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, в 2016 году на миграционный учет были поставлены 1,934 миллиона граждан Украины, 504,1 тысячи из них официально приехали работать, 31,1 тысячи человек — учиться, сообщала «Газета.ru».
«Отменив поезда в Россию, Киев навредит собственному народу, Россия от этого не пострадает, но это будет очередным шагом к попытке разорвать российско-украинские связи. Но сейчас Украина находится на том этапе, когда каждая попытка киевских властей отдалиться от России воспринимается украинским народом негативно. Отмена поездов в Россию ускорит смену власти на Украине», — считает сенатор.
Напомним, в понедельник «Российские железные дороги» в полную силу пустили пассажирские и грузовые поезда в обход Украины по новому железнодорожному участку Журавка — Миллерово, который соединяет центральную Россию с черноморским побережьем. В Киеве это решение приветствовали, заявив, что Украина в этой связи никаких убытков не понесет. Однако позже стало известно, что перевод поездов с украинской на российскую территорию оставил без работы более 300 жителей Луганской области, обслуживавших украинский участок пути. Кроме того, Киев потерял деньги, которые РЖД платили за транзит составов.