В случае массовых беспорядков и падения режима в Северной Корее Соединенные Штаты готовы ввести войска на территорию страны. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон во время выступления в вашингтонском Атлантическом совете.

Вашингтон разработал план по свержению действующей власти в Северной Корее, но КНДР не позволит США устроить у себя цветную революцию, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Самое важное для нас в такой ситуации — обеспечить сохранность тех ядерных зарядов, которыми они уже располагают, не позволить, чтобы они попали в руки тех, кто, по нашему мнению, не должен их заполучить», — подчеркнул Тиллерсон.

Глава американского внешнеполитического ведомства также отметил, что Вашингтон не ищет повода для отправки своих военнослужащих севернее демилитаризованной зоны. Главная задача США, по его словам, это денуклеаризация полуострова.

«Это старая песня Вашингтона, которая играла в Ираке, Ливане и Сирии. Их методика сработана как асфальтный каток: она простая, примитивная и очень надежная. Спецслужбы США создают беспорядки, формируют соответствующую среду и общественное мнение. У них на это есть большие возможности — рядом Южная Корея, где колоссальные родственные связи, зоны влияния. Решить эти вопросы не составляет больших трудностей. Дальше начинаются сами беспорядки — люди видят мотивацию, кто-то видит перспективу к смене режима. И на фоне того, что власти жестко пресекают эти беспорядки, начинается конфликт», — рассказывает о методиках США сенатор.

Собеседник ФАН говорит, что после начала активной фазы противостояния внутри страны США, под видом «миротворца», который наводит порядок, вводят свои войска и свергают режим. Однако в случае с КНДР эта стратегия не будет успешной. Франц Клинцевич предостерег США от попыток устроить в КНДР цветную революцию.

«В Вашингтоне недооценивают ни сам режим Ким Чен Ына, ни те настроения, которые витают в КНДР. При описанном выше сценарии для США могут быть очень серьезные последствия. Я уже не раз говорил, что Северная Корея не собиралась всерьез наносить ракетно-ядерные удары по США, там люди адекватные, и они понимают, к чему это может привести. Но если Ким Чен Ын поймет, что его пытаются убить, он нанесет удар, и тогда последствия для всех будут, мягко говоря, неприятными. Так что Пхеньян не позволит США устроить у себя цветную революцию. Американцы затеяли очень опасные игры», — заключил член Совета Федерации.

Напомним, 11 декабря стало известно, что американский ученый Джеффри Льюис разработал возможный сценарий ядерной войны между США и Северной Кореей.