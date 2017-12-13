«Самозванцы по объявлению»:  в Госдуме отреагировали на слова Трампа о победе в Сирии

Москва, 13 декабря. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что «США ведут себя, как самозванцы по объявлению», и рискуют превратиться в голого короля из известной сказки Андерсена.

«Объявили себя победителями и повелевают всем в это верить», — сказала она, комментируя объявление президента США Дональда Трампа о победе над террористами в Ираке и Сирии.

При этом, как отметила Яровкая, в объявлении Трамп не стал сообщать, что военные РФ разгромили логово боевиков ИГ1 и освободили Сирийскую республику не благодаря, а вопреки изуверским бомбежкам США мирных граждан Сирии.

«Лжедоктрину имитации борьбы с терроризмом» создает то, что США не спешат сообщать и о своей «картотеке», в которой указаны «хорошие» и «плохие», «свои» и «чужие» террористы, добавила парламентарий.

Накануне председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал Трампа прекратить приписывать себе чужие победы.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.