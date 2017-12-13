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Киев подсчитал объемы снижения транзита газа через Украину
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    Киев подсчитал объемы снижения транзита газа через Украину

    9:51  13 Декабря 2017  /обновлено: 9:51  13 Декабря 2017
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    Киев подсчитал объемы снижения транзита газа через Украину

    Киев, 13 декабря. После взрыва на газовом трубопроводе в Австрии объемы транзита российского газа в Европу упали сразу на 23%. Об этом рассказал глава Минэнерго Украины Максим Билявский.

    На своей странице Facebook министр энергетики Украины сообщил о восстановлении пропуска газа через хаб в земле Нижняя Австрия.

    «Баумгартен — отремонтировали! — передает RT слова министра. — Утром появилась возможность восстановить транспортировку газа из Словакии в Австрию и далее до Италии. За последние сутки транзит газа через Украину снизился на 23% до 200 млн куб м».

    Напомним. мощный взрыв на газовом хабе на юге Австрии произошел вчера. По последним данным, в результате взрыва один человек погиб и еще 21 пострадал. Причиной взрыва в австрийской полиции назвали техническую неисправность в оборудовании газового хаба.

     

     

    Автор: Валентин Меликов
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