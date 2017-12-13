Полиция объявила в розыск троих грабителей, убивших пенсионера в Крыму

Симферополь, 13 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Республики Крым разыскивают троих преступников, которые во время грабежа убили пенсионера.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, преступление было совершено в ночь с воскресенья на понедельник в небольшом крымском селе Плодородном. Трое мужчин в масках, выставив оконное стекло в прихожей, забрались в дом, где проживали два пенсионера. Угрожая битами, преступники потребовали отдать им имеющиеся в доме деньги и ценные вещи.

Грабители жестоко избили пенсионеров — женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом правой лучевой кости, мужчина в результате нападения скончался.

Добычей злоумышленников стали 50 тысяч рублей, а также драгоценности, которые грабители сняли с пенсионеров.

Возбуждено уголовное дело, для поиска злоумышленников активизированы силы правоохранительных органов Республики Крым.