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Полиция объявила в розыск троих грабителей, убивших пенсионера в Крыму
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    Полиция объявила в розыск троих грабителей, убивших пенсионера в Крыму

    9:52  13 Декабря 2017  /обновлено: 9:52  13 Декабря 2017
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    Полиция объявила в розыск троих грабителей, убивших пенсионера в Крыму

    Симферополь, 13 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Республики Крым разыскивают троих преступников, которые во время грабежа убили пенсионера.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, преступление было совершено в ночь с воскресенья на понедельник в небольшом крымском селе Плодородном. Трое мужчин в масках, выставив оконное стекло в прихожей, забрались в дом, где проживали два пенсионера. Угрожая битами, преступники потребовали отдать им имеющиеся в доме деньги и ценные вещи.

    Грабители жестоко избили пенсионеров — женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом правой лучевой кости, мужчина в результате нападения скончался.

    Добычей злоумышленников стали 50 тысяч рублей, а также драгоценности, которые грабители сняли с пенсионеров.

    Возбуждено уголовное дело, для поиска злоумышленников активизированы силы правоохранительных органов Республики Крым.

    Автор: Федор Веснин
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    #пенсионер #убийство #крым #грабеж
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