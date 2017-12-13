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Сирия: названы дата восьмого раунда межсирийских переговоров в Астане
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    Сирия: названы дата восьмого раунда межсирийских переговоров в Астане

    9:58  13 Декабря 2017  /обновлено: 9:58  13 Декабря 2017
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    Сирия: названы дата восьмого раунда межсирийских переговоров в Астане

    Астана, 13 декабря. Пленарное заседание по итогам очередного раунда переговоров по Сирии в столице Казахстана запланировано на следующую пятницу, 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

    «Приглашаем вас к информационному освещению пленарного заседания встречи, которое состоится 22 декабря в гостинице Rixos President Astana», — сообщило дипломатическое ведомство для представителей СМИ.

    Существует возможность, что после пленарного заседания будет проводится пресс-конференция, о сроках ее проведения будет сообщено отдельно.

    Сирия: названы дата восьмого раунда межсирийских переговоров в Астане

    Как сообщал ранее МИД Казахстана, в ходе восьмого раунда межсирийских переговоров в Астане будут обсуждаться вопросы по дальнейшему функционированию созданных зон деэскалации конфликта в Сирии. Кроме того, темами переговоров будут освобождение задержанных и обмен пленными с обеих сторон гражданского конфликта, передача тел погибших и розыск пропавших без вести. Предполагается, что в рамках встречи может быть принято совместное заявление по гуманитарному разминированию Сирии.

    Автор: Валентин Меликов
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    #сирия #астана
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