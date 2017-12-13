Сирия: названы дата восьмого раунда межсирийских переговоров в Астане

Астана, 13 декабря. Пленарное заседание по итогам очередного раунда переговоров по Сирии в столице Казахстана запланировано на следующую пятницу, 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«Приглашаем вас к информационному освещению пленарного заседания встречи, которое состоится 22 декабря в гостинице Rixos President Astana», — сообщило дипломатическое ведомство для представителей СМИ.

Существует возможность, что после пленарного заседания будет проводится пресс-конференция, о сроках ее проведения будет сообщено отдельно.

Как сообщал ранее МИД Казахстана, в ходе восьмого раунда межсирийских переговоров в Астане будут обсуждаться вопросы по дальнейшему функционированию созданных зон деэскалации конфликта в Сирии. Кроме того, темами переговоров будут освобождение задержанных и обмен пленными с обеих сторон гражданского конфликта, передача тел погибших и розыск пропавших без вести. Предполагается, что в рамках встречи может быть принято совместное заявление по гуманитарному разминированию Сирии.