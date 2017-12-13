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Группа S7 собирается возобновить запуски ракет с «Морского старта»
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    Группа S7 собирается возобновить запуски ракет с «Морского старта»

    11:45  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:45  13 Декабря 2017
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    Группа S7 собирается возобновить запуски ракет с «Морского старта»

    Москва, 13 декабря. Владелец группы компаний S7 Владислав Филев объявил о планах по освоению отрасли коммерческих космических запусков. На прошедшей в Москве конференции «Космос как бизнес» глава S7 Group заявил о планах приобретения в ближайшие годы 85 ракет-носителей.

    В рамках своей презентации «Космическая транспортная компания: эффективные транспортные системы ближнего и дальнего космоса» Филев рассказал о требованиях, которые предъявляет S7 Group к приобретаемым ракетам-носителям — они должны быть двухступенчатыми и обладать возможность вывода полезной нагрузки на высоту до 1,5 тысяч километров, то есть на низкую околоземную орбиту. При этом стоимость вывода груза не должна превышать 600 долларов за один килограмм, сообщает «Инфореактор».

    Группа S7 собирается возобновить запуски ракет с «Морского старта»

    «Мы готовы подписать заказ на 50 ракет разрабатываемого проекта, готовы подписать еще опцион на 35 ракет», — сообщил бизнесмен.

    Филев отметил, что до 2023 года планируется приобрести по крайней мере 12 ракет-носителей у Роскосмоса и РКК «Энергия». При этом запуски S7 Group планирует осуществлять с плавучего космодрома «Морской старт» начиная с 2019 года. Инвестиции в возобновление работы «Морского старта» составили уже 220 млн долларов.

    Группа S7 собирается возобновить запуски ракет с «Морского старта»

    Автор: Валентин Меликов
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