Сирия: Путин назначил заместителя Шойгу спецпредставителем по Тартусу
Москва, 13 декабря. Официальным представителем президента РФ по вопросам ратификации соглашения по сирийскому порту Тартус назначен замминистра обороны Николай Панков.
Соответствующее распоряжение главы российского государства Владимира Путина было опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, Панков будет представлять президента РФ при рассмотрении палатами российского Федерального собрания вопроса о ратификации соглашения между РФ и САР о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус и заходах российских военных кораблей в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии.
Соглашение между САР и РФ было подписано в Дамаске 18 января 2017 года. Ранее в Госдуме РФ сообщили, что в настоящее время военные базы в сирийских городах Тартус и Хмейми обеспечивают военно-стратегическое присутствие и защиту национальных интересов России на Ближнем Востоке.
Напомним, в начале недели президент России Владимир Путин отдал приказ о начале частичного вывода российских войск из Сирии.