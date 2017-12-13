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Двое задержаны по подозрению в убийстве водителя такси в Тынде
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    Двое задержаны по подозрению в убийстве водителя такси в Тынде

    9:29  13 Декабря 2017  /обновлено: 9:29  13 Декабря 2017
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    Двое задержаны по подозрению в убийстве водителя такси в Тынде

    Комсомольск-на-Амуре, 13 декабря. Мужчина 1983 года рождения и 17-летняя девушка задержаны в городе Тында по подозрению в убийстве водителя такси.

    Подозреваемый мужчина был задержан в Благовещенске, девушку правоохранительные органы задержали в Тынде. В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, мера пресечения пока не избрана, сообщает источник ФАН.

    Напомним, в начале декабря в Амурской области после тушения машины был обнаружен обгоревший труп неизвестного человека. Очевидцы утверждали, что погибший был водителем такси, его похитили и сожгли. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Автор: Алексей Громов
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    #убийство #задержание #такси #тында
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