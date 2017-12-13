Двое задержаны по подозрению в убийстве водителя такси в Тынде

Комсомольск-на-Амуре, 13 декабря. Мужчина 1983 года рождения и 17-летняя девушка задержаны в городе Тында по подозрению в убийстве водителя такси.

Подозреваемый мужчина был задержан в Благовещенске, девушку правоохранительные органы задержали в Тынде. В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, мера пресечения пока не избрана, сообщает источник ФАН.

Напомним, в начале декабря в Амурской области после тушения машины был обнаружен обгоревший труп неизвестного человека. Очевидцы утверждали, что погибший был водителем такси, его похитили и сожгли. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».