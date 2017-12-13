«Я буду соблюдать закон»: Саакашвили пообещал прийти на допрос в Генпрокуратуру Украины

Киев, 13 декабря. Лишенный украинского гражданства бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что 18 декабря явится на допрос в Генпрокуратуру по делу о содействии участникам преступных организаций..

Так в эфире украинского телеканала ZIK, отвечая на вопрос, пойдет ли он на допрос, на который его вызвала Генпрокуратура, Саакашвили сказал: «Я буду соблюдать закон, но я никак не буду уважать эту прокуратуру… Пойду».

Саакашвили провел несколько масштабных митингов с требованием импичмента президента Порошенко. 8 декабря он был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Политика поместили в изолятор, но позже отправили под домашний арест по решению суда.