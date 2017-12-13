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Украина
«Я буду соблюдать закон»: Саакашвили пообещал прийти на допрос в Генпрокуратуру Украины
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    «Я буду соблюдать закон»: Саакашвили пообещал прийти на допрос в Генпрокуратуру Украины

    9:28  13 Декабря 2017  /обновлено: 9:29  13 Декабря 2017
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    «Я буду соблюдать закон»: Саакашвили пообещал прийти на допрос в Генпрокуратуру Украины

    Киев, 13 декабря. Лишенный украинского гражданства бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что 18 декабря явится на допрос в Генпрокуратуру по делу о содействии участникам преступных организаций..

    Так в эфире украинского телеканала ZIK, отвечая на вопрос, пойдет ли он на допрос, на который его вызвала Генпрокуратура, Саакашвили сказал: «Я буду соблюдать закон, но я никак не буду уважать эту прокуратуру… Пойду».

    Саакашвили провел несколько масштабных митингов с требованием импичмента президента Порошенко. 8 декабря он был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Политика поместили в изолятор, но позже отправили под домашний арест по решению суда.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #саакашвили
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