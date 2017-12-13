В Совфеде ответили Тиллерсону на заявление по Крыму

Москва, 13 декабря. Вашингтону стоит сосредоточиться на выполнении минских соглашений Киевом, а вопрос по Крыму давно решен. С таким заявлением выступил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Так Косачев отреагировал на заявление американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, который ранее заявил, что Вашингтон хочет вернуться к вопросу Крыма, хотя приоритетным является урегулирование ситуации в Донбассе.

«Вашингтону давно пора сосредоточиться на выполнении минских договоренностей Киевом, а не Москвой — тогда многое бы, возможно, встало на свои места значительно быстрее», — цитирует Косачева РИА Новости.

Член Совфеда отметил, что предпочел бы быть оптимистом и видеть в заявлении Тиллерсона готовность американской стороны «заморозить» свои претензии к России относительно Крыма и, наконец, полностью «вложиться» в поиск возможностей для урегулирования кризиса в Донбассе.

Впрочем, Косачев подчеркнул, что оснований для оптимизма не слишком много, так как реальных подвижек в американском отношении к крымскому вопросу нет.

Глава международного комитета Совета Федерации напомнил, что Россия очень четко определила свою позицию по Крыму — «вопрос решен».