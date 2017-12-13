Сирия и таран против Дамаска: зачем Трамп присваивает себе победу над ИГИЛ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна добилась победы над террористической организацией «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других регионах. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», — заявил Трамп, выступая в Белом доме на церемонии подписания оборонного бюджета.

Кроме того, американский лидер в понедельник объявил новую стратегию национальной безопасности. По его словам, документ будет включать четыре главных пункта: защиту американского народа, продвижение благосостояния Соединенных Штатов, продвижение американского влияния и «сохранение мира посредством силы».

Реализовать последний пункт, уверен Дональд Трамп, помогут ассигнования на оборону. Военный бюджет Пентагона объемом в 692 миллиарда долларов предполагает выделение 4,6 миллиарда на инициативу по поддержке союзников в Европе, направленную в том числе на сдерживание Российской Федерации. В документе это объясняется ответом «на агрессию».

Проблема терроризма

Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что основную тяжесть борьбы ИГ1 вынесли регулярные армии Сирии и Ирака, нанесшие решающие поражения террористам на своей территории. При этом поддержка Багдада и «Демократических сил Сирии», основу которых составили курдские формирования, со стороны американцев заключалась в основном в ковровых бомбардировках Мосула и Ракки, которые скорее «усугубили проблему терроризма для ближайшего будущего на Ближнем Востоке».

«Российская помощь, оказанная легитимному правительству Сирии по его приглашению была решающей в борьбе с различными террористическими силами на территории страны и создала, в отличие от американской, реальные предпосылки для дальнейшего мирного процесса. Создание зон деэскалации, диалог со всеми конструктивными силами, сотрудничество с заинтересованными в мире в регионе Турцией и Ираном — это те шаги, которые могут стать основой для окончания конфликта и переходу к мирному строительству, восстановлению старой и созданию новой инфраструктуры страны», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, вмешательство Соединенных Штатов привело к новым поводам для успешной пропаганды террористов из-за проявленной военными США и их союзниками жестокости, обострению курдского вопроса в регионе, что угрожает хрупкому миру в регионе. Не улучшил Вашингтон и своих собственных геополитических позиций на Ближнем Востоке. Поэтому говорить о победе США над террористами в Сирии и Ираке никак нельзя.

«Более того, именно американцы стали главным виновником нового и самого сильного выступления террористов за всю историю. Спонсирование Арабской весны, снабжение различных группировок для того, чтобы те стали тараном, способным снести сирийское правительство, привело к усилению радикалов и образованию целого террористического государства, последствия чего еще долго будут ощущаться в регионе и во всем мире достаточно долгое время.

При отсутствии положительных для американской власти новостей Трамп пытается с помощью своего заявления скрыть неприятную правду и принизить любым способом роль России в урегулировании конфликта. Таким образом, президент США пытается повысить свой внутренний рейтинг на фоне его негативной динамики и вытеснить из медиапространства новости об успешном завершении российской операции в Сирии и удачном визите Путина сразу в три страны региона, Египет, Сирию и Турцию», — резюмировал Сергей Простаков.

Как ранее сообщала «Газета.ru», 6 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от боевиков «Исламского государства». 11 декабря президент РФ Владимир Путин посетил авиабазу «Хмеймим», где дал приказ о выводе значительной части российских сил из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.