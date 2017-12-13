Придать новое качество: премьер-министр Польши намерен укрепить отношения с Украиной

Варшава, 13 декабря. Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что собирается укрепить отношения с рядом европейских стран, в том числе с Украиной.

Он отметил, что цель Варшавы — «стратегическое партнерство на Востоке».

«Мы планируем углубить наши отношения с Украиной, Литвой или Грузией и придать им новое качество», — передают слова польского премьера украинские СМИ.

Кроме того, Моравецкий подчеркнул, что фундаментом безопасности Польши является Североатлантический альянс, а США остаются ключевым союзником Польши.

PM Mateusz #Morawiecki in his keynote address: #NATO is and will remain the foundation for our security and the USA our main ally. pic.twitter.com/jYbOQQBXGu — Polish PM Office (@PremierRP_en) December 12, 2017

Напомним, ранее новое правительство Польши принесло присягу.