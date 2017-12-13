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Придать новое качество: премьер-министр Польши намерен укрепить отношения с Украиной
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    Придать новое качество: премьер-министр Польши намерен укрепить отношения с Украиной

    9:22  13 Декабря 2017  /обновлено: 9:23  13 Декабря 2017
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    Придать новое качество: премьер-министр Польши намерен укрепить отношения с Украиной

    Варшава, 13 декабря. Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что собирается укрепить отношения с рядом европейских стран, в том числе с Украиной. 

    Он отметил, что цель Варшавы — «стратегическое партнерство на Востоке».

    Придать новое качество: премьер-министр Польши намерен укрепить отношения с Украиной

    «Мы планируем углубить наши отношения с Украиной, Литвой или Грузией и придать им новое качество», — передают слова польского премьера украинские СМИ.

    Кроме того, Моравецкий подчеркнул, что фундаментом безопасности Польши является Североатлантический альянс, а США остаются ключевым союзником Польши.

    Напомним, ранее новое правительство Польши принесло присягу.

    Автор: Дана Балан
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    #киев #польша #украина #варшава #матеуш моравецкий
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