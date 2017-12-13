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Медведев поручил Минсельхозу РФ проработать введение квоты для российских вин
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    Медведев поручил Минсельхозу РФ проработать введение квоты для российских вин

    9:14  13 Декабря 2017  /обновлено: 9:14  13 Декабря 2017
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    Медведев поручил Минсельхозу РФ проработать введение квоты для российских вин

    Москва, 13 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал поручение Минсельхозу РФ проработать введение квоты не менее 30% для вин российского производства в магазинах и ресторанах.

    Такие меры продиктованы сокращением закупок российского вина розничными сетями в связи с нестабильным спросом на него, сообщает РБК. С просьбой ввести квоту к премьеру обратилась Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина»

    По мнению виноделов, квота поможет стимулировать развитие виноградства и виноделия, а также усилит позиции российских производителей в конкурентной борьбе с иностранными коллегами.

    Медведев поручил заняться этим вопросом министру сельского хозяйства Александру Ткачеву. Письмо виноделов, направленное премьеру, уже передано в ведомство. Его получение в Минсельхозе подтвердили.

    Напомним, в ноябре, как сообщали «Известия», в Крыму выступили с инициативой создать винные туристические маршруты на полуострове.

    Автор: Алексей Громов
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    #медведев #вино #минсельхоз рф #виноделие
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