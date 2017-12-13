БМВ планирует инвестировать 200 млн евро в калининградский завод

Москва, 13 декабря. Автомобильный концерн БМВ может инвестировать в строительство нового завода компании 200 миллионов евро, предприятие планируют разместить в Калининградской области. Такую информацию подтвердил агентству RNS глава российского подразделения корпорации Максимилан Келльнер.

«Мы действительно хотим открывать новый завод в Калининграде. Мы сейчас по-прежнему в стадии обсуждения, но нет финального решения», — заявил Келльнер.

Ожидается, что новый завод БМВ будет выпускать легковые автомобили и Mini, при этом использоваться будет полный производственный цикл. Сколько автомобилей сможет производить новое предприятие, в компании пока не раскрывают. В настоящее время БМВ совместно с «Автотором» выпускает около 18 тысяч автомобилей в год.

Сообщается, что инвестиции в завод в Калининградской области оцениваются в сумму порядка 200 миллионов евро.