Сирия: участвовавшие в нанесении ударов по боевикам Ту-22М3 прибыли в Мурманскую область

Мурманск, 13 декабря. В Мурманскую область прибыли самолеты Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиационных ударов по террористам в Сирии. Об этом сообщил в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По данные военного ведомства, бомбардировщики Ту-22М3 выполнили перелет с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Мурманской области по окончании успешного выполнения боевых задач по нанесению ударов по объектам боевиков в Сирии.

Напомним, в понедельник, 11 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на авиабазе «Хмеймим» отдал приказ о выводе значительной части контингента войск РФ из Сирии после полного уничтожения «Исламского государства»1 (запрещена в России) в САР.

Отметим, что в Сирии продолжат работать две российские военные базы — «Хмеймим» и «Тартус».

1 Организация запрещена на территории РФ.