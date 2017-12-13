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Сирия: участвовавшие в нанесении ударов по боевикам Ту-22М3 прибыли в Мурманскую область
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    Сирия: участвовавшие в нанесении ударов по боевикам Ту-22М3 прибыли в Мурманскую область

    9:07  13 Декабря 2017  /обновлено: 9:36  13 Декабря 2017
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    Сирия: участвовавшие в нанесении ударов по боевикам ТУ-22М3 прибыли в Мурманскую область

    Мурманск, 13 декабря. В Мурманскую область прибыли самолеты Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиационных ударов по террористам в Сирии. Об этом сообщил в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. 

    По данные военного ведомства, бомбардировщики Ту-22М3 выполнили перелет с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Мурманской области по окончании успешного выполнения боевых задач по нанесению ударов по объектам боевиков в Сирии. 

    Сирия: участвовавшие в нанесении ударов по боевикам Ту-22М3 прибыли в Мурманскую область

    Напомним, в понедельник, 11 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на авиабазе «Хмеймим» отдал приказ о выводе значительной части контингента войск РФ из Сирии после полного уничтожения «Исламского государства»1 (запрещена в России) в САР. 

    Отметим, что в Сирии продолжат работать две российские военные базы — «Хмеймим» и «Тартус».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #хмеймим #минобороны рф #тартус #мурманская область
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