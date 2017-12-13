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Названы сроки обмена пленными между Донбассом и Украиной
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    Названы сроки обмена пленными между Донбассом и Украиной

    9:17  13 Декабря 2017  /обновлено: 9:18  13 Декабря 2017
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    Названы сроки обмена пленными между Донбассом и Украиной

    Москва, 13 декабря. Обмен военнопленными между Украиной и республиками Донбасса (ДНР и ЛНР) состоится до 25 декабря, 20 декабря будут утверждены окончательные списки.

    Как стало известно, не все хотят вернутся в Донбасс, и чтобы решить данный вопрос, будут отправлены независимые эксперты.

    «К этим людям, в желании которых остаться на Украине сомневаются в Донбассе, украинская сторона предлагает отправить независимых экспертов, чтобы те подтвердили их намерения, — рассказали газете «Известия» источники в дипломатических кругах. — Это правильный и разумный ход».

    Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предметом переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече в Вене стал обмен пленными в Донбассе

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #донбасс #пленные
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