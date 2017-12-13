Названы сроки обмена пленными между Донбассом и Украиной

Москва, 13 декабря. Обмен военнопленными между Украиной и республиками Донбасса (ДНР и ЛНР) состоится до 25 декабря, 20 декабря будут утверждены окончательные списки.

Как стало известно, не все хотят вернутся в Донбасс, и чтобы решить данный вопрос, будут отправлены независимые эксперты.

«К этим людям, в желании которых остаться на Украине сомневаются в Донбассе, украинская сторона предлагает отправить независимых экспертов, чтобы те подтвердили их намерения, — рассказали газете «Известия» источники в дипломатических кругах. — Это правильный и разумный ход».

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предметом переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече в Вене стал обмен пленными в Донбассе.