Ученые надеются найти инопланетян на межзвездном астероиде Оумуамуа

Нью-Йорк, 13 декабря. Международная группа ученых намерена попытаться «услышать» сигналы, которые могут исходить от загадочного гостя Солнечной системы — межзвездного астероида Оумуамуа — который в настоящее время находится на расстоянии около двух астрономических единиц от Земли. Для этого возглавляемая российским миллиардером Юрием Мильнером проект Breakthrough Listen намерена использовать один из крупнейших в мире радиотелескопов, расположенный в Западной Вирджинии.

Внезапное появление Оумуамуа из межзвездного пространства в октябре этого года и его вытянутая «сигарообразная» форма заставили многих предположить, что он является инопланетным космическим кораблем. Впрочем, даже если попытка уловить сигнал от межзвездного объекта не увенчается успехом, уверен Мильнер, исследование с помощью крупного телескопа позволит расширить знания об астероиде.

«Мы не хотим делать из наших наблюдений сенсацию и понимаем, что происхождение Оумуамуа может оказаться природным, — приводит RT слова Мильнера. — В любом случае мы получим дополнительную информацию о природе астероида, в том числе, вероятно, о присутствии льда на его поверхности».

Как отмечает «ФедералПресс», программа исследований Breakthrough Listen была запущена в 2015 году.