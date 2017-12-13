Пихлер рассказал, почему Путин не мог запретить спортсменам ехать на Игры-2018

Москва, 13 декабря. Экс-тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер не сомневался в том, что правительство Российской Федерации позволит атлетам принять участие в зимней Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

По словам немецкого специалиста, глава российского государства не мог запретить олимпийцам участвовать в соревнованиях, пишет Championat.com.

«У меня не было сомнений, что российское правительство разрешит российским спортсменам участвовать в Олимпиаде. Дело в Путине. Он мыслит, как атлет, и хорошо понимает их. Он и сам атлет, считаю. Путин не мог запретить участвовать», — подчеркнул Пихлер.

Он также отметил, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не выдвигал обвинений в его (Пихлера — Прим.ред.) адрес.

Напомним, 6 декабря президент России заявил, что российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду в Пхенчхан в нейтральном статусе.

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