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Спорт
Пихлер рассказал, почему Путин не мог запретить спортсменам ехать на Игры-2018
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    Пихлер рассказал, почему Путин не мог запретить спортсменам ехать на Игры-2018

    10:00  13 Декабря 2017
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    Пихлер рассказал, почему Путин не мог запретить спортсменам ехать на Игры-2018

    Москва, 13 декабря. Экс-тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер не сомневался в том, что правительство Российской Федерации позволит атлетам принять участие в зимней Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. 

    По словам немецкого специалиста, глава российского государства не мог запретить олимпийцам участвовать в соревнованиях, пишет Championat.com.

    «У меня не было сомнений, что российское правительство разрешит российским спортсменам участвовать в Олимпиаде. Дело в Путине. Он мыслит, как атлет, и хорошо понимает их. Он и сам атлет, считаю. Путин не мог запретить участвовать», — подчеркнул Пихлер.

    Пихлер рассказал, почему Путин не мог запретить спортсменам ехать на Игры-2018

    Он также отметил, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не выдвигал обвинений в его (Пихлера — Прим.ред.) адрес. 

    Напомним, 6 декабря президент России заявил, что российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду в Пхенчхан в нейтральном статусе. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #мок #допинг #пихлер #олимпиада-2018
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