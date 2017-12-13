Водителя, сбившего мальчика и скрывшегося с места ДТП, ищут в Сыктывкаре

Сыктывкар, 13 декабря. Госавтоинспекторы разыскивают водителя, который на пешеходном переходе в Сыктывкаре сбил мальчика и скрылся с места аварии.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на региональное МДВ, инцидент имел место быть еще в понедельник 11 декабря во временной промежуток между двумя и тремя часами дня.

Водитель на Opel напротив дома № 22/1 по улице Комарова совершил наезд на шестиклассника и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, даже не притормозив. К счастью, мальчик серьезно не пострадал.