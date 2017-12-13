Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Корова переломала кости пенсионеру в Оренбуржье
Происшествия
Водителя, сбившего мальчика и скрывшегося с места ДТП, ищут в Сыктывкаре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Водителя, сбившего мальчика и скрывшегося с места ДТП, ищут в Сыктывкаре

    8:42  13 Декабря 2017  /обновлено: 8:44  13 Декабря 2017
    42

    Водителя, сбившего мальчика и скрывшегося с места ДТП, ищут в Сыктывкаре

    Сыктывкар, 13 декабря. Госавтоинспекторы разыскивают водителя, который на пешеходном переходе в Сыктывкаре сбил мальчика и скрылся с места аварии.

    Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на региональное МДВ, инцидент имел место быть еще в понедельник 11 декабря во временной промежуток между двумя и тремя часами дня.

    Водитель на Opel напротив дома № 22/1 по улице Комарова совершил наезд на шестиклассника и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, даже не притормозив. К счастью, мальчик серьезно не пострадал.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #сыктывкар #гибдд
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть