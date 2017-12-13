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«Сирия получила шанс»: эксперты оценили результаты военной операции ВС РФ в САР
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    «Сирия получила шанс»: эксперты оценили результаты военной операции ВС РФ в САР

    8:54  13 Декабря 2017  /обновлено: 8:54  13 Декабря 2017
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    «Сирия получила шанс»: эксперты оценили результаты военной операции ВС РФ в САР

    Москва, 13 декабря. В результате военной операции в зоне сирийского конфликта САР не была уничтожена и продолжила существовать с прежним руководством. Сегодня Сирия получила шанс, которым сможет воспользоваться при комплексной военной, гуманитарной и политической поддержке, считает политолог Евгений Сатановский.

    По словам Сатановского, террористические группировки не отступят, в настоящее время их спонсоры будут искать новые варианты реализации проекта по уничтожению законного правительства Сирии, пишет ANNA-News. Эксперт подчеркнул, что в этом заинтересованы определенные лица в Саудовской Аравии, Катаре, Турции, США, Франции, Германии, Великобритании. В то же время боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России) Сатановский назвал только «легкой пехотой».

    «ИГИЛ1 всего лишь использовали как легкую пехоту, политическая игра здесь не заканчивается, а продолжается», — отмечается в статье.

    «Сирия получила шанс»: эксперты оценили результаты военной операции ВС РФ в САР

    Сатановский считает, что слабым местом Сирии остается общая низкая боеспособность правительственной армии. Еще одна проблема – ситуация в Ираке, где по-прежнему находятся террористы.

    «Террористов ИГИЛ (организация запрещена в России) американское командование просто выпустило из Ракки под проект создания сложностей для сирийской правительственной армии», — сообщается в материале.

    Эксперт обратил внимание на то, что, несмотря на частичный вывод российских войск из Сирии, в настоящее время сохраняются военные базы Хмеймим и Тартус. Таким образом, Россия пока сохраняет свои военные возможности в Сирии.

    «Сирия получила шанс»: эксперты оценили результаты военной операции ВС РФ в САР

    Устойчивость сирийского правительства сейчас будет зависеть от реальной поддержки, поскольку в результате военно-политических процессов само оно над рядом территорий, где сейчас пытаются создать «альтернативную Сирию», утратило контроль.

    «В конфликт на территории Сирии по-прежнему прямо или косвенно вовлечены все основные региональные игроки: Саудовская Аравия, Катар, Турция, Иран и Израиль. США, страны НАТО и Россия также ведут активную военно-политическую работу. Сирия сохранена», — заключается в публикации.

    Напомним, в начале недели президент России Владимир Путин отдал приказ о частичном выводе российских войск из Сирии. Как ранее сообщала «Газета.ру», военные РФ уже начали возвращаться на родину. Так, прибыли в Калужскую область после выполнения задач в САР Ту-22М3. Накануне главком ВКС РФ Сергей Суровикин рассказал изданию, какие еще части и техника покинут Сирию в ближайшее время.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #сатановский
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