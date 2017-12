Западные СМИ оценили визит Владимира Путина на военную базу Хмеймим в Сирии

Москва, 13 декабря. Ведущие мировые СМИ написали о визите президента России Владимира Путина на авиабазу в Хмеймим. Выдержки из материалов западных изданий приводит ТАСС.

В США написали о растущем дипломатическом влиянии Владимира Путина, которое продемонстрировала «молниеносная поездка по Ближнему Востоку». Материалы в таком ключе выпустили The Washington Post и The New York Times. В NYT подчеркнули, что поездка продемонстрировала «роль Путина как глобального лидера в условиях, когда он начинает кампанию за переизбрание на еще один президентский срок».

Агентство Bloomberg отметило, что «триумфальное появление Путина в Сирии демонстрирует успех его попыток отодвинуть на второй план США». В опубликованном в Bloomberg материале говорится, что президент России восстанавливает существовавшее в советский период лидерство Москвы на Ближнем Востоке в условиях, когда главы арабских стран с гневом восприняли решение Белого дома признать Иерусалим столицей Израиля.

О лидерстве России на Ближнем Востоке также пишут в Израиле.

«Победное турне триумфатора Путина преподает ближневосточным лидерам один важный урок: посетив за один день Сирию, Египет и Турцию, Путин утвердил себя как единственный мировой лидер с реальным влиянием на Ближнем Востоке», — сообщает Haaretz.

Автор материала в британском издании The Guardian отмечает, что «нет сомнений в том, что мощь российских ВВС» в купе с сирийскими войсками и шиитскими ополченцами «привела к решительному изменению баланса сил в длительной гражданской войне в Сирии».

В немецком Badische Neueste Nachrichten подчеркнули надежность России, как партнера для ближневосточных стран.