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Западные СМИ оценили визит Владимира Путина на военную базу Хмеймим в Сирии
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    Западные СМИ оценили визит Владимира Путина на военную базу Хмеймим в Сирии

    8:42  13 Декабря 2017  /обновлено: 8:42  13 Декабря 2017
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    Западные СМИ оценили визит Владимира Путина на военную базу Хмеймим в Сирии

    Москва, 13 декабря. Ведущие мировые СМИ написали о визите президента России Владимира Путина на авиабазу в Хмеймим. Выдержки из материалов западных изданий приводит ТАСС.

    В США написали о растущем дипломатическом влиянии Владимира Путина, которое продемонстрировала «молниеносная поездка по Ближнему Востоку». Материалы в таком ключе выпустили The Washington Post и  The New York Times. В NYT подчеркнули, что поездка продемонстрировала «роль Путина как глобального лидера в условиях, когда он начинает кампанию за переизбрание на еще один президентский срок».

    Агентство Bloomberg отметило, что «триумфальное появление Путина в Сирии демонстрирует успех его попыток отодвинуть на второй план США». В опубликованном в Bloomberg  материале говорится, что президент России восстанавливает существовавшее в советский период лидерство Москвы на Ближнем Востоке в условиях, когда главы арабских стран с гневом восприняли решение Белого дома признать Иерусалим столицей Израиля.

    О лидерстве России на Ближнем Востоке также пишут в Израиле.

    «Победное турне триумфатора Путина преподает ближневосточным лидерам один важный урок: посетив за один день Сирию, Египет и Турцию, Путин утвердил себя как единственный мировой лидер с реальным влиянием на Ближнем Востоке», — сообщает Haaretz.

    Автор материала в британском издании The Guardian отмечает, что «нет сомнений в том, что мощь российских ВВС» в купе с сирийскими войсками и шиитскими ополченцами «привела к решительному изменению баланса сил в длительной гражданской войне в Сирии».

    В немецком Badische Neueste Nachrichten подчеркнули надежность России, как партнера для ближневосточных стран.

    «Правительства стран Ближнего Востока с охотой принимают предложения со стороны России, потому что Соединенные Штаты в настоящее время считаются ненадежным партнером», — пишет издание.

    Автор: Виталий Малясев
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    #путин #россия #сирия #хмеймим
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