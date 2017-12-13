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США участвует в расследовании по делу о взятках при выборе места проведения Олимпиады-2016
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    США участвует в расследовании по делу о взятках при выборе места проведения Олимпиады-2016

    8:51  13 Декабря 2017  /обновлено: 8:51  13 Декабря 2017
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    США участвует в расследовании по делу о взятках при выборе места проведения Олимпиады-2016

    Нью-Йорк, 13 декабря. США подключились к расследованию дела по обвинению в коррупции при выборе Бразилии в качестве места проведения Олимпийских игр в 2016 году.

    Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, участие США сосредоточено на предполагаемом подкупе голосов и коррупции при заключении контрактов во время проведения Игр.

    Кроме того, источники издания и представители бразильской прокуратуры рассказали, что уже больше года американскую сторону просили о помощи в расследовании о возможных взятках при выборе стран-хозяек Олимпийских игр 2016 (Рио-де-Жанейро) и 2020 (Токио) годов, которое проходит во Франции. МОК обвиняет в коррупции Фрэнки Фредерикса, который был членом комиссии, подсчитывавшей результаты голосования по выбору места проведения ОИ-2016 в 2009 году.

    Как ранее писала газета «Известия», в октябре в Бразилии был арестован экс-глава Национального олимпийского комитета страны Карлос Артур Нузман, возглавлявший оргкомитет Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Он подозревается в организации дачи взятки в размере двух миллионов долларов с целью получения Рио-де-Жанейро права на проведение Игр-2016.

    Напомним, в августе 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро стартовали 31 летние Олимпийские игры. За всю историю Олимпиады это первый случай проведения Игр в Южной Америке.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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