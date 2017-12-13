Каас призналась, чего боятся сильные женщины

Москва, 13 декабря. Певица Патрисия Каас, которая даст сегодня в Москве концерт, призналась, чего боятся сильные женщины.

«Чего боятся сильные женщины? Всего! Жизнь непростая. После 2-летнего возраста происходит столько событий. Но если говорить обо мне, я достаточно смелая», — ответила французская актриса, отвечая на вопросы журналиста РЕН.

Патрисия Каас выступит в столице России впервые за четыре года. В программе концерта – в том числе новые песни из альбома Patricia Kaas. Он вышел чуть больше года назад и стал первым за 13 лет сборником собственных песен певицы.

Как напоминает ТАСС, выступление Каас пройдет в рамках турне по России, которое стартовало в Санкт-Петербурге 21 ноября и завершится 15 декабря в Воронеже.