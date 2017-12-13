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Россия
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Общество
Россияне смогут переписываться на сайте госуслуг в 2018 году
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    Россияне смогут переписываться на сайте госуслуг в 2018 году

    8:39  13 Декабря 2017  /обновлено: 8:39  13 Декабря 2017
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    Россияне смогут переписываться на сайте госуслуг в 2018 году

    Москва, 13 декабря. В следующем году на портале государственных услуг появится онлайн-сервис обмена сообщениями с государственными ведомствами и гражданами России. Об этом в среду сообщил заместитель главы министерства связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев. 

    Он рассказал, что на портале появится соответствующая кнопка «Написать сообщение».

    «Его (сообщение — Прим.ред.) можно будет отправить, зная идентификационный номер, СНИЛС, электронную почту или использовав другие данные гражданина», — отметил он.

    Россияне смогут переписываться на сайте госуслуг в 2018 году

    Данные сообщения будут считаться юридически важными, если возникнет потребность обратиться в суд, пишут «Известия».  

    Электронные извещения о получении писем будут поступать в личный кабинет адресата. 

    Согласно данным сотрудников исследовательской компании MediaScope, за месяц аудитория портала достигает практически 15 миллионов человек.

    Автор: Дана Балан
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    #налоги #госуслуги #переписка
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