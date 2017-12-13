Россияне смогут переписываться на сайте госуслуг в 2018 году

Москва, 13 декабря. В следующем году на портале государственных услуг появится онлайн-сервис обмена сообщениями с государственными ведомствами и гражданами России. Об этом в среду сообщил заместитель главы министерства связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев.

Он рассказал, что на портале появится соответствующая кнопка «Написать сообщение».

«Его (сообщение — Прим.ред.) можно будет отправить, зная идентификационный номер, СНИЛС, электронную почту или использовав другие данные гражданина», — отметил он.

Данные сообщения будут считаться юридически важными, если возникнет потребность обратиться в суд, пишут «Известия».

Электронные извещения о получении писем будут поступать в личный кабинет адресата.

Согласно данным сотрудников исследовательской компании MediaScope, за месяц аудитория портала достигает практически 15 миллионов человек.