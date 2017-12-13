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Названа причина мощного взрыва на газовом трубопроводе в Австрии
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    Названа причина мощного взрыва на газовом трубопроводе в Австрии

    8:57  13 Декабря 2017  /обновлено: 8:57  13 Декабря 2017
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    Названа причина мощного взрыва на газовом трубопроводе в Австрии

    Баумгартен, 13 декабря. В полиции Австрии назвали причину произошедшего вчера взрыва на газовом терминале — причиной взрыва, в результате которого погиб один человек и получили ранения еще около двух десятков, оказалась техническая неисправность. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой управления уголовной полиции земли Нижняя Австрия.

    «Причина взрыва на хабе в Баумгартене связана с технической неисправностью. Управление уголовной полиции земли Нижняя Австрия начало расследование», — указано в сообщении, опубликованном полицией в Twitter, сообщает RT.

    Как отметили в полицейском управлении, количество пострадавших в результате взрыва газового хаба под Баумгартеном выросло и составляет 21 человек. Ранее СМИ сообщали о том, что в результате взрыва пострадали 18 человек.

    Отметим, как сообщала «Свободная пресса», в результате взрыва на крупном газовом терминале прервались поставки российского природного газа в Италию, Словению и Венгрию. В Италии из-за прекращения поставок газа было объявлено чрезвычайное положение, власти заверили, что потребности будут обеспечены из подземных хранилищ.

    Автор: Валентин Меликов
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