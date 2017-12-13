Названа причина мощного взрыва на газовом трубопроводе в Австрии

Баумгартен, 13 декабря. В полиции Австрии назвали причину произошедшего вчера взрыва на газовом терминале — причиной взрыва, в результате которого погиб один человек и получили ранения еще около двух десятков, оказалась техническая неисправность. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой управления уголовной полиции земли Нижняя Австрия.

«Причина взрыва на хабе в Баумгартене связана с технической неисправностью. Управление уголовной полиции земли Нижняя Австрия начало расследование», — указано в сообщении, опубликованном полицией в Twitter, сообщает RT.

Der Grund fr die #Explosion in #Baumgarten ist auf eine technische Ursache zurckzufhren. Das Landeskriminalamt N nimmt Ermittlungen auf. — Polizei N (@LPDnoe) December 12, 2017

Как отметили в полицейском управлении, количество пострадавших в результате взрыва газового хаба под Баумгартеном выросло и составляет 21 человек. Ранее СМИ сообщали о том, что в результате взрыва пострадали 18 человек.

Отметим, как сообщала «Свободная пресса», в результате взрыва на крупном газовом терминале прервались поставки российского природного газа в Италию, Словению и Венгрию. В Италии из-за прекращения поставок газа было объявлено чрезвычайное положение, власти заверили, что потребности будут обеспечены из подземных хранилищ.