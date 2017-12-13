Российские военные возвращаются из Сирии с победой

Москва, 13 декабря. Российские военные, одержавшие в Сирии победу над террористами, возвращаются домой.

Согласно приказу президента Владимира Путина, отданному в понедельник, российские военнослужащие возвращаются в места постоянной дислокации.

Накануне в Подмосковье прибыли специалисты Международного противоминного центра, а в Дагестане встречали батальон военной полиции. Встреча военнослужащих проходила в торжественной обстановке, бойцы были отмечены почетными орденами и грамотами.

В места постоянной дислокации возвращаются и сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3. Во вторник часть из них приземлилась в Калужской области, часть — в Мурманской.

Как ранее сообщало «URA.RU», группировка кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России у побережья Сирии сохранит боевой состав.