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Россия
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Новости Сирии
Российские военные возвращаются из Сирии с победой
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    Российские военные возвращаются из Сирии с победой

    8:32  13 Декабря 2017  /обновлено: 8:32  13 Декабря 2017
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    Российские военные возвращаются из Сирии с победой

    Москва, 13 декабря. Российские военные, одержавшие в Сирии победу над террористами, возвращаются домой. 

    Согласно приказу президента Владимира Путина, отданному в понедельник, российские военнослужащие возвращаются в места постоянной дислокации.

    Накануне в Подмосковье прибыли специалисты Международного противоминного центра, а в Дагестане встречали батальон военной полиции. Встреча военнослужащих проходила в торжественной обстановке, бойцы были отмечены почетными орденами и грамотами.

    В места постоянной дислокации возвращаются и сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3. Во вторник часть из них приземлилась в Калужской области, часть — в Мурманской.

    Как ранее сообщало «URA.RU», группировка кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России у побережья Сирии сохранит боевой состав.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сирия #вывод войск
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