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Вашингтон требует сократить бюджет ООН на $250 млн
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    Вашингтон требует сократить бюджет ООН на $250 млн

    8:21  13 Декабря 2017  /обновлено: 8:21  13 Декабря 2017
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    Вашингтон требует сократить бюджет ООН на $250 млн

    Вашингтон, 13 декабря. Вашингтон требует урезать бюджет ООН на 250 миллионов долларов в 2018–2019 годы.

    Как пишет France-Pressе, сокращения финансирования могут коснуться миссий ООН в Палестине, Ливии и Афганистане.

    Отмечается, что это также может привести к приостановке программы развития всемирной организации, найма новых сотрудников, а также сокращению зарплат персонала.

    При этом представители ООН вызвали готовность уменьшить финансирование только на 170 миллионов долларов. 

    Вашингтон требует сократить бюджет ООН на $250 млн

    Автор: Алия Садыкова
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