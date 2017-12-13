Вашингтон требует сократить бюджет ООН на $250 млн

Вашингтон, 13 декабря. Вашингтон требует урезать бюджет ООН на 250 миллионов долларов в 2018–2019 годы.

Как пишет France-Pressе, сокращения финансирования могут коснуться миссий ООН в Палестине, Ливии и Афганистане.

Отмечается, что это также может привести к приостановке программы развития всемирной организации, найма новых сотрудников, а также сокращению зарплат персонала.

При этом представители ООН вызвали готовность уменьшить финансирование только на 170 миллионов долларов.