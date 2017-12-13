Стало известно, какие новинки на российском рынке представит Skoda в 2018 году

Москва, 13 декабря. Представители автопроизводителя Skoda рассказали, какие новинки выпустят на российский рынок в 2018 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает агентство «Автостат».

По данным агентства, на апрель или май запланирован старт продаж внедорожника Kodiaq российской сборки. Автомобиль, начиная с первого квартала следующего года, будут собирать в Нижнем Новгороде на производственной площадке Volkswagen Group Rus.

Ожидается, что на российский рынок также выйдет особая версия популярного внедорожника Kodiaq Hockey Edition. Кроме того, в будущем году российские автолюбители смогут приобрести автомобили специальной линейки Skoda Rapid и Octavia.