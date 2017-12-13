Стало известно, как выросли продажи премиальных автомобилей в России в ноябре

Москва, 13 декабря. Российские дилеры в прошлом месяце реализовали 12,1 тыс. автомобилей премиум-класса. Данный показатель на 5,3 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года.

По имеющимся данным, наиболее популярной маркой автомобиля премиум-класса стал немецкий Mercedes-Benz — дилеры продали 3200 штук.

На втором месте оказался BMW, на российском рынке немецкие авто разошлись в количестве 2778 штук. Третью строчку занял автомобиль японского концерна Lexus — 1996 единиц.

Далее по списку идут Audi — 1400 штук, Land Rover — 727 единиц.

Ранее стало известно, какие автомобили могут подорожать на российском рынке в 2018 году.