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Стало известно, как выросли продажи премиальных автомобилей в России в ноябре
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    Стало известно, как выросли продажи премиальных автомобилей в России в ноябре

    8:26  13 Декабря 2017  /обновлено: 8:26  13 Декабря 2017
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    Стало известно, как выросли продажи премиальных автомобилей в России в ноябре

    Москва, 13 декабря. Российские дилеры в прошлом месяце реализовали 12,1 тыс. автомобилей премиум-класса. Данный показатель на 5,3 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года.

    По имеющимся данным, наиболее популярной маркой автомобиля премиум-класса стал немецкий Mercedes-Benz — дилеры продали 3200 штук. 

    Стало известно, как выросли продажи премиальных автомобилей в России в ноябре

    На втором месте оказался BMW, на российском рынке немецкие авто разошлись в количестве 2778 штук. Третью строчку занял автомобиль японского концерна Lexus — 1996 единиц. 

    Далее по списку идут Audi — 1400 штук, Land Rover — 727 единиц. 

    Стало известно, как выросли продажи премиальных автомобилей в России в ноябре

    Ранее стало известно, какие автомобили могут подорожать на российском рынке в 2018 году. 

    Автор: Дана Балан
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    #экономика #автомобили #рынок #дилеры
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