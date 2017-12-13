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Политика
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Экономика
Крыму выделены 200 млн руб. на развитие скотоводства и виноградников
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    Крыму выделены 200 млн руб. на развитие скотоводства и виноградников

    8:05  13 Декабря 2017  /обновлено: 8:06  13 Декабря 2017
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    Крыму выделены 200 млн руб. на развитие скотоводства и виноградников

    Москва, 13 декабря. Правительство России выделило дополнительные средства на развитие отраслей агропромышленного комплекса Республики Крым.

    Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ. Средства предоставляются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства.

    Бюджетные ассигнования для предоставления в 2017 году субсидий будут направлены на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (120 млн рублей) и на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (80 млн рублей).

    Как ранее сообщала газета «Известия», согласно закону, принятому в 2015 году, до 1 января 2018 года в отношении производителей алкогольной продукции в Крыму не действовали некоторые требования по организации производства. Это было сделано для поддержки местного виноделия.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #крым #субсидии #сельское хозяйство
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