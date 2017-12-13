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Рабочему на заводе в Марий Эл прессом оторвало пальцы
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    Рабочему на заводе в Марий Эл прессом оторвало пальцы

    8:01  13 Декабря 2017  /обновлено: 8:01  13 Декабря 2017
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    Рабочему на заводе в Марий Эл прессом оторвало пальцы

    Йошкар-Ола, 13 декабря. В столице Марий Эл на одном из промышленных предприятий 23-летнему парню прессом оторвало пальцы.

    Как сообщает ИА МедиаПоток со ссылкой на региональное СУ СК России,  по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

    Следователи рассказали, что молодой человек был допущен до производства, при этом он не прошел стажировку. Кроме того, пресс, на котором работал парень, не имел защитного устройства.

    Автор: Константин Терехов
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    #су ск рф #травма #марий эл #йошкар-ола
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