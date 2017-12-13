Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Госдепе США рассказали о продолжении борьбы с террористами ИГИЛ в Сирии
Политика
Вашингтон обвинил руководство Польши в подрыве свободы слова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вашингтон обвинил руководство Польши в подрыве свободы слова

    7:58  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:58  13 Декабря 2017
    38

    Вашингтон обвинил руководство Польши в подрыве свободы слова

    Варшава, 13 декабря. Соединенные Штаты Америки выразил озабоченность решением польских властей оштрафовать частный телеканал, который рассказывал населению о демонстрациях у здания парламента в декабре 2016 года.

    Как заявила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт, Вашингтон видит в этих действиях нарушение свободы слова.

    Как пишет РИА Новости, в Госдепе добавили, что «это решение выглядит подрывом свободы СМИ в Польше».

    Напомним, в 2016 году прошли демонстрации против президента Анджея Дуды и его нового правительства. 

    Ранее в Госдепе рассказали о работе США по противодействию «Северному потоку — 2». США работают со своими европейскими союзниками по вопросу противодействия созданию трубопровода «Северный поток — 2». Такое заявление сделал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #госдеп
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть