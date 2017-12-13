Вашингтон обвинил руководство Польши в подрыве свободы слова

Варшава, 13 декабря. Соединенные Штаты Америки выразил озабоченность решением польских властей оштрафовать частный телеканал, который рассказывал населению о демонстрациях у здания парламента в декабре 2016 года.

Как заявила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт, Вашингтон видит в этих действиях нарушение свободы слова.

Как пишет РИА Новости, в Госдепе добавили, что «это решение выглядит подрывом свободы СМИ в Польше».

Напомним, в 2016 году прошли демонстрации против президента Анджея Дуды и его нового правительства.

Ранее в Госдепе рассказали о работе США по противодействию «Северному потоку — 2». США работают со своими европейскими союзниками по вопросу противодействия созданию трубопровода «Северный поток — 2». Такое заявление сделал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.