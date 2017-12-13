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Горан Драгич рассказал, кто из европейских тренеров мог бы возглавить клуб НБА
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    Горан Драгич рассказал, кто из европейских тренеров мог бы возглавить клуб НБА

    8:06  13 Декабря 2017  /обновлено: 8:06  13 Декабря 2017
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    Горан Драгич рассказал, кто из европейских тренеров мог бы возглавить клуб НБА

    Майами (Флорида, США), 13 декабря. Главным героем уходящего года в европейском баскетболе стал капитан национальной команды Словении Горан Драгич. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» впервые привел свою сборную к победе на прошедшем в Турции Евробаскете, стал самым ценным игроком (MVP) турнира и решил не завершать карьеру в сборной. 

    Словенский баскетболист рассказал, кто из европейских тренеров мог бы перебраться за океан «прямо сейчас». 

    По словам Драгича, сербский специалист Желько Обрадович, который стал тренером года Евролиги-2017, имеет все шансы возглавить клуб НБА, пишут «Известия».

    «В первую очередь назову главного тренера «Фенербахче» Желько Обрадовича. Это один из самых влиятельных наставников в европейском баскетболе», — отметил игрок.

    Кроме того, Драгич отметил итальянца Этторе Мессину, который работает ассистентом главного тренера в «Сан-Антонио» Грегга Поповича. 

    Напомним, сборная Словении минувшим летом сенсационно обыграла Сербию и впервые стала чемпионом Евробаскета. 

    Автор: Дана Балан
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    #баскетбол #обрадович #евробаскет-2017 #драгич #мессина
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