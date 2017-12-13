Горан Драгич рассказал, кто из европейских тренеров мог бы возглавить клуб НБА

Майами (Флорида, США), 13 декабря. Главным героем уходящего года в европейском баскетболе стал капитан национальной команды Словении Горан Драгич. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» впервые привел свою сборную к победе на прошедшем в Турции Евробаскете, стал самым ценным игроком (MVP) турнира и решил не завершать карьеру в сборной.

Словенский баскетболист рассказал, кто из европейских тренеров мог бы перебраться за океан «прямо сейчас».

По словам Драгича, сербский специалист Желько Обрадович, который стал тренером года Евролиги-2017, имеет все шансы возглавить клуб НБА, пишут «Известия».

«В первую очередь назову главного тренера «Фенербахче» Желько Обрадовича. Это один из самых влиятельных наставников в европейском баскетболе», — отметил игрок.

Кроме того, Драгич отметил итальянца Этторе Мессину, который работает ассистентом главного тренера в «Сан-Антонио» Грегга Поповича.

Напомним, сборная Словении минувшим летом сенсационно обыграла Сербию и впервые стала чемпионом Евробаскета.