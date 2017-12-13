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Политика
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Замгенсека ООН рассказал, что КНДР считает важным предотвратить войну
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    Замгенсека ООН рассказал, что КНДР считает важным предотвратить войну

    7:56  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:56  13 Декабря 2017
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    Замгенсека ООН рассказал, что КНДР считает важным предотвратить войну

    Нью-Йорк, 13 декабря. Официальные лица КНДР не дали обязательств по участию в переговорах во время визита заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтмана в Северную Корею, но согласились с тем, что важно предотвратить войну.

    «Я думаю, что они всерьез выслушали наши аргументы, они обсудили их с нами, но на тот момент они не предложили нам никаких обязательств», — комментируя слова Госсекретаря США Рекса Тиллерсона о готовности Вашингтона к переговорам с Пхеньяном  рассказал журналистам Флетман.

    Замгенсека ООН отметил, что КНДР «нужно время, чтобы переварить» информацию и решить, как отреагировать на послание. Фелтман подчеркнул, что его северокорейские собеседники согласились с тем, «что важно предотвратить войну».

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что глава Госдепа США Рекс Тиллерсон объявил о готовности Вашингтона вести с Пхеньяном переговоры. В то же время госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты  готовы отреагировать на любую угрозу со стороны Северной Кореи.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #оон #кндр #переговоры #война
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