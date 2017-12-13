Замгенсека ООН рассказал, что КНДР считает важным предотвратить войну

Нью-Йорк, 13 декабря. Официальные лица КНДР не дали обязательств по участию в переговорах во время визита заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтмана в Северную Корею, но согласились с тем, что важно предотвратить войну.

«Я думаю, что они всерьез выслушали наши аргументы, они обсудили их с нами, но на тот момент они не предложили нам никаких обязательств», — комментируя слова Госсекретаря США Рекса Тиллерсона о готовности Вашингтона к переговорам с Пхеньяном рассказал журналистам Флетман.

Замгенсека ООН отметил, что КНДР «нужно время, чтобы переварить» информацию и решить, как отреагировать на послание. Фелтман подчеркнул, что его северокорейские собеседники согласились с тем, «что важно предотвратить войну».

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что глава Госдепа США Рекс Тиллерсон объявил о готовности Вашингтона вести с Пхеньяном переговоры. В то же время госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы отреагировать на любую угрозу со стороны Северной Кореи.