SpaceX отложила запуск Falcon 9 с космическим кораблем Dragon

Орландо, штат Флорида, 13 декабря. Американская космическая компания SpaceX отложила запуск своей возвращаемой ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с космодрома на мысе Канаверал. Ранее предполагалось, что запуск будет произведен сегодня около 19.24 по московскому времени.

Как сообщили представители компании американского бизнесмена Илона Маска, на среду был запланирован первый совместный запуск Falcon 9 и Dragon, который выполняет в настоящее время функции космического грузовика для NASA, отмечают «Известия».

«Мы используем дополнительное время для того, чтобы провести полную проверку и очистку после обнаружения твердых частиц в топливной системе второй ступени. В настоящее время запуск CRS-13 с площадки SLC-40 назначен на 15 декабря, — сообщила пресс-служба SpaceX. — Следующая возможность для запуска появится не раньше конца декабря».

Taking additional time for the team to conduct full inspections and cleanings due to detection of particles in 2nd stage fuel system. Now targeting CRS-13 launch from SLC-40 on Dec. 15. Next launch opportunity would be no earlier than late December. — SpaceX (@SpaceX) December 13, 2017

Как отмечает телеканал «Подмосковье 360°», дополнительные проверки на стартовых площадках SpaceX проводятся после взрыва Falcon 9 на стартовой площадке 1 сентября прошлого года. Тогда причиной взрыва назвали трещину в системе подачи гелия.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала о том, что Илон Маск анонсировал запуск новой тяжелой ракеты Falcon Heavy с электромобилем Tesla Roadster вишневого цвета под песню Дэвида Боуи «Space Oddity».