В Марий Эл нашли способ снижения тарифов на электроэнергию

Йошкар-Ола, 13 декабря. В Йошкар-Оле на специальном совещании в Доме правительства нашли способ снижения тарифов на электроэнергию.

Как сообщает ИА МедиаПоток, найти законные варианты, чтобы снизить платежи за электричество – как для населения, так и для крупных промышленных предприятий, призвал глава региона Александр Евстифеев.

«Тема очень актуальная, прежде всего для наших сельхозпроизводителей. Есть колоссальные проблемы с общественным транспортом, непростая ситуация в тех сферах, где электроэнергия, большие ее объемы входят в технологический процесс», — заявил губернатор.

Как пояснили глава регионального Минпрома Дмитрий Пугачев, одним из способов снижения тарифов на электричество стало бы уменьшение ее цены на оптовом рынке. Однако решение этого вопроса находится в компетенции федеральных властей.