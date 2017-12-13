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Политика
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Россия
В Марий Эл нашли способ снижения тарифов на электроэнергию
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    В Марий Эл нашли способ снижения тарифов на электроэнергию

    7:55  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:56  13 Декабря 2017
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    В Марий Эл нашли способ снижения тарифов на электроэнергию

    Йошкар-Ола, 13 декабря. В Йошкар-Оле на специальном совещании в Доме правительства нашли способ снижения тарифов на электроэнергию.

    Как сообщает ИА МедиаПоток, найти законные варианты, чтобы снизить платежи за электричество – как для населения, так и для крупных промышленных предприятий, призвал глава региона Александр Евстифеев.

    «Тема очень актуальная, прежде всего для наших сельхозпроизводителей. Есть колоссальные проблемы с общественным транспортом, непростая ситуация в тех сферах, где электроэнергия, большие ее объемы входят в технологический процесс», — заявил губернатор.

    В Марий Эл нашли способ снижения тарифов на электроэнергию

    Как пояснили глава регионального Минпрома Дмитрий Пугачев, одним из способов снижения тарифов на электричество стало бы уменьшение ее цены на оптовом рынке. Однако решение этого вопроса находится в компетенции федеральных властей.

    Автор: Константин Терехов
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    #электричество #марий эл #йошкар-ола #александр евстифеев
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