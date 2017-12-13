Кудрин: Поддержка материнства может стать приоритетом предвыборной программы Путина

Москва, 13 декабря. Приоритетами предвыборной программы действующего главы государства Владимира Путина могут стать поддержка материнства и детства, а также создание социальных лифтов для молодежи, считает председатель совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, в программе Путина войдут «серьезные стратегические задачи на будущее», которые президент в настоящее время определяет.

«Он уже уделил внимание материнству и детству, социальным лифтам для молодёжи, это, очевидно, становится приоритетом его предвыборной программы», — приводит слова Кудрина РИА Новости.

Кудрин также предположил, что некоторые его идеи по развитию страны могут войти в экономическую часть предвыборной программы Путина.

«Это отдельный штаб, он, возможно, что-то возьмёт», — добавил он.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», 6 декабря действующий президент России Владимир Путин официально объявил о том, что примет участие в качестве кандидата на выборах главы РФ в марте 2018 года. Уже известно, что почти 70% молодежи готовы отдать свой голос за Путина.