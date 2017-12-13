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Политика
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Местные власти сообщают об обстреле донецкой Горловки
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    Местные власти сообщают об обстреле донецкой Горловки

    7:46  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:49  13 Декабря 2017
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    Местные власти сообщают об обстреле донецкой Горловки

    Донецк, 13 декабря. Центр населенного пункта Горловка, подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике, подвергся обстрелу, в результате которого повреждены газопровод и два дома.

    Как сообщил в среду и.о. главы администрации города Иван Приходько на своей странице в Facebook, обстрел производился минувшей ночью около 2:20. Повреждены газопровод на улице Григоращенко, 58, частный дом на Стаханова, 98а и квартира в доме по адресу улица 60 лет СССР, 51.

    Ранее Приходько рассказал РИА Новости, что в результате обстрела во вторник вечером в поселке Гольмовский на севере Горловки без электроснабжения и тепла остались около пяти тысяч человек.

    Напомним, накануне Силы разведки Донецкой народной республики сообщили о возможной подготовке наступления украинских силовиков на город Горловку и населенные пункты поблизости от него.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #обстрел
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