Ипотечные ставки в России могут упасть до 6%

Москва, 13 декабря. Субсидирование государством ставки сверх 6% годовых по ипотеке для семей, с 2018 года родивших второго или третьего ребенка, будет рассчитано на срок до пяти лет.

Как пишет газета «Известия», Минстрой далее рассчитывает на снижение ставок вплоть до 6%.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень добавил, что в ведомстве полагают, что ключевая ставка Центробанка будет снижаться, в связи с этим упадут ипотечные ставки. Министр добавил, что в конечном итоге Россия может выйти на 6%, которые уже не нужно будет субсидировать.