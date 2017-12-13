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Политика
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Экономика
Ипотечные ставки в России могут упасть до 6%
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    Ипотечные ставки в России могут упасть до 6%

    7:43  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:43  13 Декабря 2017
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    Ипотечные ставки в России могут упасть до 6%

    Москва, 13 декабря. Субсидирование государством ставки сверх 6% годовых по ипотеке для семей, с 2018 года родивших второго или третьего ребенка, будет рассчитано на срок до пяти лет.

    Как пишет газета «Известия», Минстрой далее рассчитывает на снижение ставок вплоть до 6%.

    Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень добавил, что в ведомстве полагают, что ключевая ставка Центробанка будет снижаться, в связи с этим упадут ипотечные ставки. Министр добавил, что в конечном итоге Россия может выйти на 6%, которые уже не нужно будет субсидировать.

    Ипотечные ставки в России могут упасть до 6%

    Автор: Алия Садыкова
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