США обсудили с Китаем возможные шаги в случае «падения режима» в КНДР

Вашингтон, 13 декабря. Соединенные Штаты пообещали Китаю в случае, если придется ввести американские войска на территорию Северной Кореи, уйти после урегулирования там ситуации на исходные позиции в Южной Корее. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, Вашингтон уже обсудил с китайской стороной вероятные шаги в том случае, «если по каким-либо внутренним причинам» в Северной Корее начнутся беспорядки или «режим будет свергнут».

«Самое важное для нас в такой ситуации — обеспечить сохранность тех ядерных зарядов, которыми они уже располагают, не позволить, чтобы они попали в руки тех, кто, по нашему мнению, не должен их заполучить», — решительно подчеркнул американский дипломат.

Кроме того, он сообщил, что США пообещали Китаю, что в случае, если что-то произойдет в Пхеньяне, и американским войскам придется пересечь северокорейскую границу, то они (войска — Прим.ред.) отступят обратно после того, как стабильность в КНДР будет восстановлена.

«Мы взяли на себя такое обязательство», — заявил Тиллерсон.

Напомним, ранее Тиллерсон сообщил, что США не ищут повод для вторжения в КНДР.