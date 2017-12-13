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Политика
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Политика
Жуков: МОК принял решение об отстранении россиян от Олимпиады под давлением
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    Жуков: МОК принял решение об отстранении россиян от Олимпиады под давлением

    7:38  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:38  13 Декабря 2017
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    Жуков: МОК принял решение об отстранении россиян от Олимпиады под давлением

    Москва, 13 декабря. Все российские спортсмены, отстраненные дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил, подали иски в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Об этом рассказал руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков. По его словам, они будут рассмотрены в ближайшее время.

    Как отметил Жуков в эфире «Россия-1», сейчас главное оперативно рассмотреть эти заявки, так как до Олимпиады остается немного времени.

    Также Жуков подчеркнул, что решение по российским спортсменам в МОК принималось под «огромным давлением». По словам Жукова, со стороны противников России было колоссальное давление на МОК.

    Напомним, ранее МОК не разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде 2018 года.

    Жуков: МОК принял решение об отстранении россиян от Олимпиады под давлением

    Автор: Алия Садыкова
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    #мок #жуков
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