Жуков: МОК принял решение об отстранении россиян от Олимпиады под давлением

Москва, 13 декабря. Все российские спортсмены, отстраненные дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил, подали иски в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Об этом рассказал руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков. По его словам, они будут рассмотрены в ближайшее время.

Как отметил Жуков в эфире «Россия-1», сейчас главное оперативно рассмотреть эти заявки, так как до Олимпиады остается немного времени.

Также Жуков подчеркнул, что решение по российским спортсменам в МОК принималось под «огромным давлением». По словам Жукова, со стороны противников России было колоссальное давление на МОК.

Напомним, ранее МОК не разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде 2018 года.